In considerazione dell’eccezionale siccità che perdura da mesi e che caratterizza tutta la Regione Piemonte, il Sindaco, Gian Paolo Cabella, invita la cittadinanza ad un uso responsabile dell’acqua potabile. «L’acqua è un bene prezioso che non va mai sprecato – sottolinea Cabella – tanto meno in un periodo come questo. È importante che tutti i cittadini ne siano consapevoli adottando un comportamento virtuoso per tutelare questa importante risorsa».

L’appello del Sindaco giunge dopo una comunicazione di Gestione Acqua che fornisce un aggiornamento sullo stato della risorsa idrica per il territorio novese: «Per quanto attiene il Comune di Novi Ligure – si legge nella nota-, si assiste ad oggi ad una riduzione anche significativa degli apporti idrici alle fonti, pur non sussistendo al momento carenze di rifornimento idrico in quanto la risorsa disponibile risulta ancora sufficiente. È comunque auspicabile già oggi intraprendere un’azione di sensibilizzazione all’uso razionale ed idoneo di una preziosa risorsa qual è l’acqua potabile».