Serata di festa molto particolare quella in programma dopodomani, sabato 25 giugno, a Diano Marina: l’associazione “Vividiano Con Noi” in collaborazione con il Comune e i commercianti della città hanno infatti organizzato per le vie del centro la “Notte bianca” a tema dedicato ad Harry Potter.

Ci saranno negozi aperti musica live dj e tante sorprese.

In particolare si esibiranno: Pan e Pumata dalle ore 19.30 in via Milano- Never the Dog in via Canepa dalle ore 21.30- Nosmet in via Genova dalle ore 21.45- D-Sparsi in Corso Roma dalle ore 21.30- Premiata Banda dalle ore 22.00 in Corso Roma -Groove Machine ore 21.30 piazza Martiri della libertà – A-trio via Nizza ore 21.30- Esapop dalle ore 21.30 in via Genala- Groove event via Milano dalle ore 21.30- dj via Genova ore 21.00- spettacolo itinerante luminoso per le vie del centro dalle ore 21.30- bancarelle a cura dei commercianti ed occasioni per l evento nei negozi (già dalla mattina)- spettacolo di magia – stand di prodotti tipici e hobbistica dalle ore 9 del mattino – aperitivi e specialità nei bar e ristoranti.

Gli organizzatori invitano a partecipare in costume.