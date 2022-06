Nel mese di giugno 2022 grazie ai controlli disposti da Gestione Ambiente, sono fioccate sanzioni per abbandono illecito di rifiuti. I nostri controlli sul territorio non si fermano, anzi sono stati potenziati, nella speranza però di trovare sempre meno inciviltà. Punire con sanzioni non è certo un vanto, il vero vanto sarebbe riuscire a sensibilizzare tutti nel fare correttamente la raccolta differenziata e nel salvaguardare così l’ambiente che ci circonda.

A non farla franca sono stati:

– un cittadino residente a Basaluzzo e due cittadine residenti a Pozzolo Formigaro. Entrambi hanno violato l’art. 192 del D.lgs 152 del 2006 abbandonando sacchi di rifiuti urbani indifferenziati presso Rio Riasco, sotto il cavalcavia dell’autostrada A7 nel Comune di Basaluzzo, in Strada San Bovo e in Strada Castelgazzo nel Comune di Novi Ligure, formando discariche a cielo aperto. L’ispettore ambientale di Gestione Ambiente, Aldo Russo, è risalito ai trasgressori, che dovranno pagare una multa di 600 euro e intervenire, entro 10 giorni, con un’adeguata pulizia dell’area per la risoluzione del problema.

– tre cittadini residenti a Novi Ligure, che hanno violato le norme dell’Ordinanza Dirigenziale n. 122 del 07/05/2007 (utenze domestiche), abbandonando rifiuti urbani su suolo pubblico in Via Pietro Isola e in Via Marconi nel Comune di Novi Ligure. Le infrazioni sono state immediatamente contestate ai tre trasgressori, che dovranno pagare una multa di 50 euro.

Gestione Ambiente ricorda che non ha alcun senso abbandonare i rifiuti nei fossi, per strada, nei campi, accanto ai contenitori rimasti stradali, perché:

i nostri Centri di raccolta sono gratuiti con la nuova raccolta differenziata veniamo a prenderli sotto casa gli ingombranti, su prenotazione, veniamo a ritirarli a domicilio la Tassa sui rifiuti la si paga comunque così facendo, si aumenta la Tassa di tutti i cittadini

Per info: www.gestioneambiente.net, Numero Verde 800.085.312, app Junker.