Sono 3 i comuni della provincia di Alessandria ad essersi aggiudicati la posta di 4.798.600 euro di fondi del PNRR sul capitolo della cultura: serviranno alla rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi e dei siti rurali e religiosi.

Il ministero ha premiato i comuni di Carrosio e Rosignano Monferrato con 1.600.000 eurociascuno, e sempre nella stessa provincia il Comune di Carrega Ligure riceverà 1.598.600 euro.

Sono 26 i comuni piemontesi, pari al 10% nazionale degli enti che avevano partecipato al bando, ad essersi aggiudicati una posta complessiva di 22.864.100 euro.

Grazie alla capacità di programmazione dei nostri sindaci e del sostegno regionale hanno sottolineato il presidente della regione e l’assessore alla Cultura Turismo e Commercio, il Piemonte è riuscito a mettere un’altra freccia al proprio arco intercettando risorse nazionali dedicate al recupero dei piccoli borghi e dei siti rurali. Il 10% dei progetti finanziati sono infatti i piemontesi. I nostri Borghi se valorizzati sono tesori in grado di alzare l’asticella della qualità della vita di chi ci vive e di diventare attrattivi per il turismo. Un risultato importante, hanno aggiunto che dimostra la competenza della nostra regione nell’intercettare le risorse che servono a rimettere in moto l’economia e il turismo.