L’estate in musica del nostro territorio si impreziosisce di tre eventi che Perosi Festival, in collaborazione con tutti i firmatari del protocollo d’intesa Perosi 60: Tortona Città della Musica, supporta e promuove.

L’armonia delle note si lascia trasportare fino in Val Curone, dove nelle serate estive si trova una tregua dall’afa della città. Una valle vicinissima ai maggiori centri zona della nostra provincia e, allo stesso tempo, impregnata di un’atmosfera tipica dei luoghi di villeggiatura immersi nel verde delle colline che iniziano a diventare più aspre e a guardare cime più alte.

I borghi coinvolti sono quelli di Brignano Frascata e San Sebastiano Curone, due tra i più caratteristici della Valle. L’uno conosciuto per i suoi salumifici artigianali, l’altro noto in tutto il nord Italia per l’asta del tartufo organizzata in autunno e per l’originalità dei suoi artigiani.

“Come parroco di questi splendidi borghi- spiega don Paolo Padrini, direttore artistico del Perosi Festival- ho deciso di mettere a disposizione sforzi e location per la realizzazione dei concerti di Val Curone in Musica, proprio per dare seguito al grande successo riscosso dall’anteprima estiva della nostra rassegna.”

La kermesse musicale dedicata a Lorenzo Perosi, infatti, ha salutato il pubblico lo scorso 19 giugno con la promessa di ritrovarsi in autunno.

“Val Curone in Musica” raccoglie dunque il testimone con alcuni eventi di altissimo livello. Tre dei quali inseriti nel programma del festival internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”.

Si comincia il 29 giugno alle 21.00 a Frascata di Brignano Frascata, all’esterno della Chiesa di San Rocco, con l’Ensemble cameristico Sergio Gaggia e il concerto dal titolo “L’esplosione dello spririto”. Marley Erickson (violino), Arianna Ciommiento (viola), MilanVrsajkov (violoncello) e Andrea Rucli (pianoforte) eseguiranno musiche di Mahler e Brams.

Mercoledì 6 luglio alle ore 21 nel Piazzale della Chiesa di Frascata, appuntamento con il Quintetto di Pianoforte e Fiati che vedrà in scena giovani professionisti del Conservatorio G. Verdi di Torino.

Ospiti i musicisti: Matteo Cotti, pianoforte, Elisa Maccarrone, flauto, Valeria Lupi, clarinetto, Jose’ Ignazio Morabito, corno, Luca Vacchetti, fagotto.

Sabato 9 luglio alle 21.00 nella Chiesa di San Sebastiano Martire a San Sebastiano Curone il pubblico potrà partecipare alla elevazione spirituale-culturale “I viaggi dell’arte: la Serenissima e la Superba tra ascolto e contemplazione” proposto da L’Archicembalo, ovvero Marcello Bianchi, Valerio Giannarelli, Paola Nervi, Marco Pesce (violini), Elena Saccomandi (viola), Claudio Merlo (violoncello), Matteo Cicchitti (violone), Daniela Demicheli (clavicembalo). Un evento musicale dedicato ad Antonio Vivaldi, in collaborazione con la Fondazione CRA, nell’ambito degli Itinerari Turistici del Barocco Genovese. Evento artistico nel quale ci sarà la possibilità di incontrare due importanti opere esposte nella Chiesa parrocchiale, riflettendo anche sul loro valore spirituale e cristiano.

Venerdì 15 luglio ore 21, direttamente dal Conservatorio G. Cantelli di Novara, il duo violoncello e pianoforte di Christiana Coppola e Ludovica De Bernardo.

La rassegna nel periodo estivo prevederà ancora un concerto a San Sebastiano Curone, questa volta nella caratteristica piazzetta dell’Oratorio della Assunta, accanto al Palazzo del Principe, sede dell’archivio Piero Leddi.

Inizio concerto alle ore 21. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Conservatorio Cantelli di Novara.

Per chiudere, il 17 settembre nell’Oratorio della SS. Trinità, sempre a San Sebastiano Curone, risuoneranno le “Sacre armonie” de “I Musici della Serenissima”. Marianna Prizzon (soprano), Claudio Gasparoni (viola da gamba), Lorenzo Marzona (clavicembalo) proporranno al pubblico un viaggio tra i brani di alcuni tra i compositori più noti della storia della musica come Handel e Vivaldi.

Tutti gli eventi saranno gratuiti e ad ingresso libero. Info al numero 3939403564