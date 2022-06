Nei giorni scorsi personale della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Sanremo interveniva presso un Hotel cittadino per una lite fra due clienti dell’albergo.

Gli Agenti, giunti alla reception, trovavano effettivamente una lite in corso tra un uomo ed una donna.

Immediatamente allontanavano l’uomo che appariva in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche e che stava colpendo la donna. molto provata dalla situazione.

Da una prima ricostruzione emergeva che l’uomo, compagno della donna, si era alterato per motivi di gelosia in quanto, a suo dire, la fidanzata si sarebbe recata presso la piscina dell’Hotel in abiti troppo succinti; ragione per la quale, dopo aver insultata la colpiva al volto con una schiaffo nonché con degli spintoni.

Gli agenti della Volante, stante la nazionalità francese dei due, attivavano una serie di accertamenti, anche tramite il Centro di Cooperazione e Dogana di Ventimiglia, che permettevano di stabilire che l’uomo, in territorio francese, annoverava diversi pregiudizi di Polizia, fra i quali quelli contro la persona, il patrimonio e di stupefacenti.

Pertanto, attivavano la procedura della c.d. riammissione, accettata dal collaterale organo di Polizia Francese e procedevano, già in serata, ad accompagnare i due cittadini in argomento presso il confine francese di Ponte San Ludovico dove venivano prese in carico della Polizia d’oltralpe.