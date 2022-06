ggiornamento al 27 giugno 2022 – Nella “zona di protezione II*”: 99 le positività in Piemonte, 57 le positività in Liguria

La mappa della “zona di protezione II” indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 27 giugno 2022.

I positivi sono in totale 156, uno in più rispetto all’aggiornamento precedente: 99 per positività in Piemonte, 57 per positività in Liguria.

L’ultimo caso è stato riscontrato in Piemonte a Ovada (decimo caso da quando è iniziata l’emergenza) nella provincia di Alessandria.

positivi_zona_protezione_II_27_06_2022_pdf

Le positività per Comune al 27 giugno 2022:

Comune N° positività Provincia Regione Arquata Scrivia 12 AL Piemonte Bosio 3 AL Piemonte Busalla 4 GE Liguria Campo Ligure 13 GE Liguria Campomorone 1 GE Liguria Carrosio 1 AL Piemonte Casaleggio Boiro 3 AL Piemonte Casella 1 GE Liguria Cassinelle 5 AL Piemonte Castelletto d’Orba 5 AL Piemonte Fraconalto 2 AL Piemonte Gavi 8 AL Piemonte Genova 1 GE Liguria Grondona 2 AL Piemonte Isola del Cantone 5 GE Liguria Lerma 7 AL Piemonte Masone 1 GE Liguria Mignanego 8 GE Liguria Molare 6 AL Piemonte Montaldeo 3 AL Piemonte Mornese 1 AL Piemonte Novi Ligure 1 AL Piemonte Ovada 10 AL Piemonte Parodi Ligure 2 AL Piemonte Prasco 1 AL Piemonte Rocca Grimalda 3 AL Piemonte Ronco Scrivia 8 GE Liguria Rossiglione 13 GE Liguria Serra Riccò 2 GE Liguria Serravalle Scrivia 3 AL Piemonte Silvano d’Orba 4 AL Piemonte Tagliolo Monferrato 3 AL Piemonte Vignole Borbera 5 AL Piemonte Voltaggio 9 AL Piemonte