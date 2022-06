Un quarto della popolazione Tortonese è costituita da anziani, di qui la necessità di tutelarli meglio attraverso una figura specifica. Questo il senso del progetto presentato ieri, martedì 28 giugno, nell’ambito di una conferenza stampa convocata presso il Comune di Tortona, cioé l’iniziativa del “garante per la Terza età” approvata dall’unanimità dal Consiglio Comunale a seguito della mozione presentata da Forza Italia.

L’impegno preso prevede l’istituzione di una figura che faccia parte della macchina amministrativa con il compito di farsi promotore di iniziative a favore della popolazione anziana, raccogliere segnalazioni, vigilare sul rispetto delle leggi e norme a tutela degli anziani e sulla qualità delle prestazioni erogate dai servizi in merito, attuare misure di sostegno a favore della terza età.

Il Consigliere comunale Pierpaolo Cortesi, primo firmatario e promotore dell’iniziativa ha spiegato l’importanza dell’iniziativa anche per la comunità tortonese: “I dati sulla popolazione di Tortona ci dicono che il cosiddetto “indice di vecchiaia” cioè il rapporto fra over 65 e under 14 è 2,22, ciò significa che ogni mille bambini ci sono 222 anziani. Con l’allungarsi della vita media anche questo indice aumenterà rendendo sempre più importante tutelare le persone in questa fascia d’età. L’altro dato da tenere presente è che su 12.494 nuclei famigliari a Tortona quasi 4 mila sono composti da una sola persona, di questi circa il 70% è rappresentato da anziani che vivono soli e che hanno quindi bisogno di una maggiore attenzione da parte degli enti, Comune in primis, soprattutto dopo gli ultimi due anni che hanno messo tutti a dura prova a causa della pandemia“. L’ex Senatore Enrico Pianetta, presidente di Forza Italia Seniores, associazione che per prima aveva promosso l’iniziativa a livello nazionale, ha commentato: “Tortona si aggiunge alle tante città in tutto il Paese che hanno già accolto questa iniziativa importante dal punto di vista etico più che da quello politico e che infatti, ovunque come a Tortona, ha visto convergere tutte le forze politiche che riconoscono l’esigenza di garantire i diritti e i bisogni della fascia anziana della popolazione, sempre più numerosa. Un importante segnale di attenzione per cui voglio ringraziare l’Amministrazione tortonese e tutto il Consiglio Comunale“.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il Sindaco Federico Chiodi, il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo e il coordinatore cittadino di Forza Italia, Pierpaolo Pareti. L’iter per costituire la figura del garante della Terza età prevede ora la discussione in Commissione Servizi sociali, come confermato dal presidente Matteo Fantone anche lui presente all’incontro di stamattina, per delineare un regolamento apposito, e poi il passaggio nella Commissione Statuti e Regolamenti del Comune, di cui fanno parte i capigruppo del Consiglio Comunale.