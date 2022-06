Se come dice il ricercatore Fabrizio Pregliasco, il Covid attuale sarà come avere 4 volte un’influenza, forse non sarebbe il caso di prendere troppo sottogamba i dati che stanno arrivando dal Comune di Alessandria e che ci dicono che solo nelle ultime 24 ore ad Alessandria si sono registrati 9 casi in più e 8 a Tortona dove il totale è di 129 positivi.

Parliamo di una dato ENORME che mai era stato registrato prima durante la stagione estiva, neppure nel 2020 in piena pandemia e nel 2021 con un vaccino. Oggi di vaccini ne abbiamo tre e la situazione è peggiorata ma alla popolazione questo non interessa, perché le persone oggi pensano solo a divertirsi e a vivere una vita “normale” come quella che facevano nel 2019 e chi se ne frega del Covid, del long Covid e delle sue implicazioni future: le persone, a quanto pare, sono stanche di stare distanti, vogliono vivere una appiccicata all’altra e poi, come accade nella giungla, i più deboli soccomberanno a favore dei più forti.

D’altro canto le disposizioni del Governo sono chiare: basta mascherina, basta protezioni, e liberi tutti dovunque.

…. forse, però, nei luoghi chiusi o all’aperto in caso di assembramenti, la mascherina non sarebbe giusto indossarla ancora?