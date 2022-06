Ma stiamo andando verso un mondo di pazzi dove tra caldo, crisi e pochi neuroni nel cervello tante persone perdono il senno?

La domanda è più che lecita visto cosa sta succedendo in molte parti del mondo e persino a Tortona dove i Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti presso la locale stazione ferroviaria in piazza Fiume, poiché un marocchino di 21 anni in evidente stato di alterazione psicofisica aveva aggredito, senza apparente motivo, un ecuadoregno di 36 anni colpendolo con calci e pugni che gli hanno procurato diverse fratture.

All’ arrivo dei militari, il marocchino tentava la fuga ma veniva raggiunto da Carabinieri e al quel punto il nordafricano colpiva ripetutamente con calci e pugni anche i militari che, comunque, riuscivano a bloccarlo.

Condotto in caserma proseguiva nella condotta aggressiva e minacciosa.

Arrestato per resistenza e violenza a pubblico Ufficiale e condotto in carcere, il tribunale di Alessandria convalidata l’arresto e lo condannava per patteggiamento.

Paghera?