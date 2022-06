Incidente stradale, questa mattina, mercoledì 22 giugno, in via Gramsci nel Comune di Sale.

Secondo la prima sommaria ricostruzione, un giovane di circa trent’anni alla guida della propria Volkwagen Polo, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto ed è andato fuori strada.

E’ scattato l’allarme e sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno soccorso l’uomo e lo hanno consegnato ai militi del 118 che a bordo dell’ambulanza lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale. Le condizioni dell’uomo, per fortuna non sembravano gravi.