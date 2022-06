Dopo il successo di Maurizio Lastrico, Enrico Ruggeri, Andrea Paris il programma della stagione eventi del Casinò di Sanremo propone al Roof Garden sabato 4 giugno ore 20.30 il Magic Show di Luca Bono. Luca Bono, illusionista affermato a livello internazionale, è giustamente considerato tra i talenti magici più interessanti della sua generazione, capace di entrare in contatto con il pubblico e favorire interattività e la partecipazione diretta mantenendo il fascino, lo stupore e la sorpresa, che l’illusionismo riesce sempre a suscitare. Sarà accompagnato sul palco del ristorante sotto le stelle da Sabrina Iannece, artista performer specializzata in acrobatica. Un mixer suggestivo e accattivante per una serata davvero “magica”. Per informazioni tel 0184 595260/266.

SABATO 4 GIUGNO 2022

LUCA BONO

Luca Bono è da tutti considerato l’enfant prodige della magia italiana: a 17 anni vince il Campionato italiano di magia, a 18 anni è in tournée con Arturo Brachetti, a 19 anni approda ai Campionati del mondo, a 20 anni vince a Parigi il Mandrake d’Or, il “Premio Oscar” degli illusionisti.

I suoi spettacoli, portati in scena in Canada e in Europa, hanno raggiunto le oltre 450 repliche.

Svariate le partecipazioni di Luca Bono a trasmissioni televisive, da “The illusionist – La grande magia” a “Si può fare” e “Voglio essere un Mago”.

Al Casinò porta l’ultimo spettacolo di illusionismo, accompagnato sul palco da Sabrina Iannece, spalla e co-protagonista specializzata in numeri di acrobatica, che lascerà il pubblico nell’incanto della magia.