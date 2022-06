L’appuntamento è di quelli eccezionali che si verificano solo una volta ogni tanto, per cui suggeriamo di prenotarsi subito.

La Delegazione FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, e il Gruppo FAI Giovani di Tortona propongono la visita alla “cascina napoleonica” del Barone Guidobono Cavalchini Garofoli e alla Chiesa di Santa Giustina e Santa Agnese a Torre Garofoli, Frazione di Tortona.

Siamo nella seconda metà del secolo XVI quando il genio e la fede della N.D. Giustina Garofoli dà slancio di rinnovamento alla comunità di Torre Garofoli, così chiamata agli albori del 1600. Terre di confine e frontiera sono trasformate in una ordinata e prospera comunità agricola. Grazie a Giustina Garofoli viene costruita la cascina/fortezza e la attigua Chiesa di Santa Giustina per dare un luogo di culto alle numerose famiglie ad occidente dello Scrivia e di conseguenza legare i propri contadini con saldi vincoli alla terra, garantendo protezione e sicurezza.

Per la prima volta, evento eccezionale, viene aperta la “cascina” dove Napoleone Bonaparte elesse il suo Quartier Generale durante la battaglia di Marengo che si svolse il 14 giugno 1800.

Sarà anche l’occasione per visitare l’attigua Chiesa dedicata a Santa Giustina e Santa Agnese che conserva il ciclo pittorico di Camillo Procaccini. Ventiquattro tele di cui ventitre inserite sulla volta e una sulla parete (il Martirio di Santa Agnese) commissionate da Giustina Garofoli che erano presenti nella Cappella di Sant’Agnese all’interno della Chiesa dei Padri Conventuali di San Francesco in Tortona e furono salvate prima che fosse soppressa e demolita e poi trasferite nella Chiesa di Santa Giustina in Torre Garofoli aggiungendo a Patrona Santa Agnese.

I Giovani del Gruppo FAI ci accompagneranno e saranno i Narratori dei luoghi.

La visita si svolgerà il giorno 12 giugno a partire dalle 15,30, ritrovo nella piazza dove insiste la “cascina napoleonica” e la Chiesa. La visite sono programmate alle ore 15,30 e 16,30.

E’ gradita la prenotazione che potrete effettuare sia sulla pagina del fai prenotazione della Delegazione:

https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/domenica-napoleonica-15086

oppure via whatsapp o telefono ai numeri 3357808598 (Piero) e 3332656870 (Raffaello).

Il FAI ringrazia il Barone Francesco Guidobono Cavalchini Garofoli che ci concede questa unica ed imperdibile occasione.

Vi aspettiamo numerosi.