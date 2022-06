Non è stato certamente bello per gli abitanti di una villetta alla periferia di Tortona veder girovagare nel proprio giardino un serpente, soprattutto visto che non sapevano se si trattasse di una vipera o una semplice biscia, benché anche queste, come vede nella foto in alto, fanno una certa impressione.

E’ accaduto nella giornata di ieri, giovedì 2 giugno, in una villetta lungo la statale per Voghera quando gli abitanti hanno visto il rettile che strisciava indisturbato nel loro giardino.

Subito hanno dato l’allarme telefonando al 112 e sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno circondato il rettile e dopo un breve inseguimento sono riusciti a farlo cadere in trappola. Il serpente così si è infilato in un sacco e i Vigili del Fuoco lo hanno portato via con grande sollievo degli abitanti.

Ma che fine ha fatto il rettile? E’ quello che ci siamo domandanti nell’apprendere la notizia!

La risposta è molto semplice: appurato che si trattava di una semplice “biscia” tutt’altro che velenosa, dopo essersi consultati con doversi esperti i pompieri hanno deciso di lasciarla libera in luogo molto distante dall’abitazione e in un’habitat adeguato dove il rettile potrà vivere.

FOTO DI REPERTORIO