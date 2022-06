Lo avevamo scritto tre giorni fa in questo articolo che forse ad Isola Sant’Antonio stava succedendo qualcosa di anomalo e che forse si aggirava un piromane, come accaduto alcuni anni fa a Viguzzolo e l’ipotesi si fa sempre più concreta alla luce di quello che è accaduto oggi, sabato 24 giugno, dove sul territorio di questo Comune della bassa Valle Scrivia si sono verificati ben tre incendi quasi in contemporanea che hanno mobilitato non solo i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona ma anche quelli di Alessandria, Voghera e persino una squadra proveniente da Ovada.

Le fiamme sono divampate alla periferia del paese fra cui alla frazione Capraglia dalle 11 di questa mattina e hanno impegnato quattro squadre dei pompieri fino alle 18 di oggi.

Il Sindaco di Isola Sant’Antonio, Cristian Scotti, ha pubblicato sul suo profilo Social le immagini degli incendi che – come potete vedere – hanno anche interessato un fabbricato.

Il primo cittadino è molto arrabbiato: “Anche oggi – scrive sul suo profilo – tre incendi ad Isola…pare, non c’è certezza, siano dolosi perché cominciano ad essere un po’ troppi per considerarsi tutti accidentali. A breve avrò un’incontro con il Capitano dei carabinieri, il maresciallo di Sale e l’Aipo per cercare di arginare questo fenomeno….Si prega tutta la popolazione di segnalare eventuali avvistamenti anomali al fine di avere più controllo e prevenzione.”

Di seguito altre immagini dei roghi che il Sindaco ha voluto rendere pubbliche, nella speranza che possano smettere e l’eventuale piromane si renda conto quanto rischia.