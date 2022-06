Il 21 giugno, con la Festa Europea della Musica, è iniziata l’estate ed è partito anche – è il caso di dirlo – il “carrozzone” delle manifestazioni estive. Una carrozza con grandi unicorni bianchi ha inaugurato il fitto calendario di eventi che il Comune di San Bartolomeo al Mare ha predisposto in collaborazione con il Centro Sociale Incontro per l’estate 2022. Dopo lo spettacolo del 21 giugno, la Festa Europea della Musica è proseguita con lo street food dei commercianti di San Bartolomeo al Mare (Ai Secoli Bui, A me töa, Bar Roberta, Il Baretto, TiroVino e associazioni San Matteo e Rebatta Buse), dj set e musica dal vivo che intratterranno il pubblico di piazza Torre Santa Maria e Lungomare delle Nazioni fino a venerdì 24 giugno.

Dopo questo primo assaggio, oggi è stato presentato il calendario delle manifestazioni fino a settembre: confermate la ginnastica del risveglio e la zumba, appuntamenti settimanali ormai attesissimi da turisti e residenti, il primo dal lunedì al venerdì alle 9.00 in largo Scofferi con Carmen Ardoino e il secondo alle 10.00 tutti i sabato in piazza Torre Santa Maria con Arsenio Carbonell. Non mancherà il Festival M&T, arrivato alla XXVIII edizione, con grandi nomi del calibro di Paul Gilbert – e di grande popolarità come anche Joe Bastianich – che ne confermano il prestigio. Torna il XXXIII Concorso internazionale Rovere d’Oro, dedicato ai giovani talenti, sul Sagrato di NS della Rovere, dove – subito dopo il Concorso – si terranno la VII edizione del Rovere Jazz Festival (con Trio Esperanto & Esmeralda Sciascia, Magasin du café e Globetrotter guest Alain Caron) e Parole e Musica alla Rovere, la mini rassegna letteraria in musica.

Come di consueto a metà agosto il San BartCabaret occuperà piazza Torre Santa Maria con la serata dedicata a Miss San Bartolomeo al Mare, Marco Zecca in “Semplicemente suggestioni” ipnosi show e Gianluca Impastato in “30 anni, fotomodello”: tre serate all’insegna delle risate e della spensieratezza presentate da Enrico Balsamo. L’estate 2022 è anche quella del ritorno dei festeggiamenti del Santo Patrono con la Processione per le vie del paese di sabato 20 agosto alle 21.00, la Messa solenne alle 10.00 di domenica 21 agosto e le messe alle 8.30 e alle 21.00 di mercoledì 24 agosto: tutte le celebrazioni si terranno nella Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo. Si festeggia anche in piazza Torre Santa Maria con il concerto dei Mercenari Rock, alle 21.00 del 24 agosto, che si concluderà con i fuochi d’artificio.

Oltre agli eventi consolidati, largo spazio all’intrattenimento musicale con Dj Tex, il karaoke di Paolo Bianco, le serate con Gianni Rossi (Balliamoci l’Estate e Canta che ti passa), la ribotta patronale, le sagre in piazzale Olimpia e i concerti. Conclude il calendario estivo, anche se già in autunno, l’OktoBEERfest, la festa dedicata alla birra con lo street food dei commercianti di San Bartolomeo al Mare e tanta musica.