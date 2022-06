Un grande spettacolo a tema circense per festeggiare la riapertura di Villa Grock a Imperia. L’appuntamento è per questa sera, mercoledì 8 giugno, dalle 18.30 alle 23.30. Per raggiungere la Villa saranno a disposizione quattro navette gratuite da Piazza Dante a partire dalle ore 18.00.

All’interno del parco della Villa il pubblico troverà animazione itinerante con trampolieri, ballon art, giocolieri ed equilibristi. Non mancherà lo zucchero filato per i più piccoli. Il tutto sarà accompgnato dalla musica della Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori Note Libere.

L’intervento di riqualificazione, per un investimento complessivo di 300 mila euro, finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo, ha interessato il recupero dei giochi d’acqua e il restauro filologico del giardino attorno alla Peschiera.

“Il grande successo delle Frecce Tricolori è stato soltanto l’inizio di un’estate di ripresa e rilancio per la nostra Città dopo i due anni della pandemia. Non poteva esserci modo migliore per proseguire della riapertura di Villa Grock, perla autentica del nostro territorio, che potrà essere apprezzata in tutto il suo splendore grazie agli importanti lavori effettuati. Ringrazio ancora il presidente Profumo della Compagnia di San Paolo per aver creduto nel progetto di recupero e invito tutta la cittadinanza a partecipare a questa nuova serata di festa”, commenta il sindaco Scajola.

“A tutti coloro che verranno a Villa Grock domani ricordo che ci sarà anche la possibilità di visitare gratuitamente il Museo del Clown, dove sono stati sistemati e riattivati tutti i giochi multimediali. Grazie alla lungimiranza del sindaco e al supporto di Compagnia di San Paolo, abbiamo portato a termine una prima importante fase di lavori nel parco della Villa, che crediamo sarà ancora di più attrattiva verso i visitatori. Inoltre, l’evento di domani rappresenta l’inizio di un’estate di riaperture e novità per i musei cittadini. Tra poco più di dieci giorni riapriremo infatti il rinnovato Museo Navale e inaugureremo il Planetario”, commenta l’assessore alla Cultura, Marcella Roggero.