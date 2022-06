Tornano i concerti degli “Amici della Musica di Tortona: domani, Giovedì 9 giugno alle ore 21,15, al TEATRO CIVICO vi sarà un concerto con ANDREA BACCHETTI al pianoforte in duo con NAOYA NISHIMURA, al violino: due artisti dai fama internazionale.

Andrea Bacchetti, in partenza per una tournee in Germania con l’affermato violinista giapponese Naoya Nishimura, ci ha voluto offrire questa serata, che sarà ad ingresso libero, per favorire la partecipazione degli appassionati.

Nel programma vi saranno le due sonate di Beethoven n. 8 (op 30 n.3) e di Ravel per violino e pianoforte, una sonata di Leclair, e ancora tre preludi di Debussy per Bacchetti solista.

La serata è stata resa possibile dal contributo della Associazione Ex Dirigenti BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE che ha voluto ricordare la presenza nel territorio di questo importante gruppo bancario.

L’ingresso è gratuito, si invitano gli interessati a prenotare alla biglietteria del Teatro Civico, negli orari di apertura (0131/864488).