Il Comune di Tortona nell’ultima riunione della Commissione Lavori Pubblici ha anche analizzato la situazione relativa ai lavori iniziati ben cinque anni fa e che saranno ultimati nel 2023 avviati dopo l’alluvione del 2014.

Si tratta dei lavori di difesa spondale del torrente Scrivia, attualmente in corso: un’opera avviata alcuni anni fa, precisamente nell’agosto 2017, quando l’allora Giunta comunale, a seguito dei danni dell’alluvione verificatasi nel 2014, aveva approvato il progetto esecutivo per “Interventi di sistemazione idraulica con ricalibratura di sezioni del torrente Scrivia finalizzata alla realizzazione di interventi a compenso”, per un importo complessivo di 4.440.000 euro così suddivisi: “Intervento 1 – Località Cascina Castellotto” per un importo di 1.983.000; “Intervento 2 – Scogliera di protezione accesso alla discarica” per 478.500 euro; “Intervento 3 – Campo pozzi acquedotto” per 798.500 euro. La spesa è interamente compensata dal valore della ghiaia estratta, ad esclusione degli oneri fiscali, cioè l’Iva, per un ammontare di 717.200 euro coperti dalla Regione Piemonte.

I lavori sono iniziati nel 2018 con l’Intervento 2, ovvero la protezione della strada di accesso alla discarica proseguendo fino al maggio 2020, quando veniva completata l’operazione di estrazione ghiaia. Nel 2019 ha preso avvio anche l’Intervento 3, presso il campo pozzi dell’acquedotto, completati a fine 2020: attualmente sono in corso le operazioni di estrazione.

L’Intervento 1, presso Cascina Castellotto è iniziato nel 2021: attualmente è in corso il monitoraggio ambientale effettuato da Arpa e Regione Piemonte, sull’acqua e sulla vegetazione, dopo il quale saranno ripresi i lavori con una tempistica presunta di 180 giorni per la loro conclusione, a cui seguiranno gli interventi di estrazione che dovrebbero terminare il prossimo anno.