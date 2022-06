Forse il titolo potrebbe apparire un po’ allarmante considerando che sono soltanto 96 le persone attualmente positive al Covid residenti a Tortona su una popolazione di 27 mila abitanti (che porta la percentuale dei malati di Covid allo 0,35%), ma più o meno si tratta della stessa percentuale registrata nel 2020 quando i vaccini non esistevano ancora e nel 2021 quando la popolazione era in gran parte vaccinata.

Questo non significa ovviamente che i vaccini non siano serviti a nulla, anzi, vaccinarsi ha indubbiamente contribuito a ridurre il tasso di ospedalizzazione (meno quello di infezione) e le persone oggi possono vivere in maniera quasi normale, tuttavia il titolo di questo breve articolo sui dati aggiornati al Covid ha lo scopo di ricordare alla popolazione che il Covid, purtroppo, non è morto e se saremo veramente usciti da questo incubo lo potremo sapere solo fra tre mesi, cioé a Settembre quando dopo un’estate “normale” con le persone a contatto ravvicinato in quasi tutte le occasioni e virus che circolano come circolavano nel 2019, avremo finalmente dati certi sull’infezione, la sua propagazione e se effettivamente il vaccino sia servito. Se l’infezione e i suoi effetti saranno a livelli accettabili o poco più alti di quelli odierni allora potremo veramente tirare un sospiro di sollievo e lasciarci tutto alle spalle.

In caso contrario…. beh, è meglio non pensarci!