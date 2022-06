Nella mattinata di lunedì 6 giugno, a Pontecurone, si tenuta l’inaugurazione del murale che i ragazzi della 2A, 3A e 2B dellalocale Scuola secondaria di Primo Grado “Zanardi Bonfiglio” hanno realizzato insieme all’artista Fabrizio Falchetto, coadiuvato dalla moglie Giovanna Franzin, nell’ambito del Progetto “Un murale per Don Orione”, patrocinato dal Comune e dall’Associazione Il Paese di Don Orione APS.

Nell’anno del 150° anniversario della nascita del santo pontecuronese si è voluto coinvolgere i giovani delle scuole in un’attività che permettesse loro di approfondire la figura del santo della carità e di rendergli omaggio attraverso un linguaggio artistico attuale. Si è scelto il canale del muralismo che probabilmente lo stesso don Orione, sempre intraprendente e innovativo quando si trattava di trovare metodi efficaci di comunicazione per portare i valori della fede cristiana ai giovani e a più persone possibile, non avrebbe esitato ad adottare se fosse stato nostro contemporaneo. Il progetto è partito prima di Natale con degli incontri teorici in classe, tenuti dai coniugi Falchetto, per presentare ai ragazzi l’iniziativa e approfondire le tecniche e la storia dell’arte urbana. Nel corso del mese di maggio si è passati alla realizzazione del murale sul muro di recinzione del campetto dell’Oratorio, adiacente la chiesa di S. Maria delle Grazie; l’opera si compone di una parte ideata da Falchetto che ritrae don Orione in un’inedita versione da street artist e di una serie di scritte e disegni creati dai ragazzi ispirandosi al santo, ai suoi valori e alle sue frasi famose.

Gli organizzatori ringraziano in modo particolare la docente di Arte e immagine, prof.ssa Lucia Conti che nel corso del progetto ha seguito i ragazzi, li ha coordinati ed ha fattivamente collaborato nel momento della realizzazione. Insieme a lei e ai coniugi Falchetto sono intervenuti alla manifestazione la Prof.ssa Manuela Massone, in rappresentanza del dirigente scolastico, e l’Assessore Marialuisa Ricotti che ha portato i saluti del Sindaco e del Presidente dell’Associazione Il Paese di Don Orione. I sacerdoti orionini, don Loris Giacomelli e don Carlo Marin, incaricati della cura pastorale delle parrocchie pontecuronesi, hanno benedetto il murale e i ragazzi presenti.

Alcuni di loro hanno spiegato il significato dei disegni realizzati e tutte le classi, a conclusione del festoso evento, hanno intonato canti e si sono esibite in brani strumentali e di body percussion.