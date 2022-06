Sarà un’esibizione di preparazione di pesto al mortaio a precedere la cena in programma domani, martedì 14 giugno, a Diano Marina, presso il ristorante Mi&Ti, in piazza Martiri della Libertà. Ad incuriosire i passanti saranno i dianesi Mario Mazzilli e Marco Gallo, entrambi reduci della memorabile esperienza di sabato 4 a Genova, nella prestigiosa location di Palazzo Ducale, dove sono stati tra i 100 partecipanti alla finale mondiale del 9° Pesto Championship. Non erano i soli esponenti della zona: un giovanissimo del Golfo Dianese, Jacopo Piedimonte, 8 anni, ha preso parte alla gara (non agonistica) riservata ai bambini, mentre tra i 30 giudici della gara c’era anche un imperiese, Michele Parisi, manager immobiliare con grande passione per la cucina, tanto da partecipare, un paio di mesi fa, al Campionato Italiano della Cucina Italiana, a Rimini, trasferta da cui è rientrato con una inattesa medaglia di bronzo. Il Pesto Championship ha confermato come i prodotti tipici riscuotano sempre più interesse e possano essere il vero valore aggiunto della Liguria, anche in ambito turistico. Non è un caso che il grande protagonista della serata di domani, realizzata in collaborazione con diverse aziende del territorio, sia infatti il Basilico Genovese Dop (coltivato nel Dianese), presente in diversi dei piatti che compongono il menù “Fantasie e profumi di Liguria”. Tra le proposte, anche i Dian (de.co. di Diano Marina), corzetti che hanno il Vermentino e l’olio evo tra gli ingredienti dell’impasto. Info e prenotazioni: 0183.882178.

