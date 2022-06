Per concludere il progetto eTwinning Erasmus+ sullo sport, A healthy mind in a healthy body, alcuni alunni della 2 B linguistico del liceo Peano hanno intervistato i giocatori americani del Derthona Basket durante l’incontro tra la squadra e la cittadinanza del 1 giugno scorso. Un momento di festa molto emozionante e motivante per consacrare i successi della squadra.

Sulla WEB RADIO del Liceo è possibile ascoltare l’intervista in lingua inglese realizzata anche grazie al supporto tecnico degli alunni Davico e Franzolin di 2CS.

Gli studenti hanno avuto l’occasione di conversare in inglese con gli atleti della squadra tortonese, che hanno risposto a numerose domande facendo riferimento alle loro esperienze sportive personali e di squadra.

Dal 2020 il Liceo Peano è impegnato in “gemellaggi elettronici” con altre realtà scolastiche europee. Il progetto di quest’anno, che ha coinvolto anche la 2A scientifico e le classi di un istituto spagnolo e di uno francese, ha avuto come obiettivo l’interazione in inglese e in francese per permettere scambi culturali e di idee sul tema dello sport, occasione per promuovere corretti stili di vita, l’inclusione e il rispetto per gli altri.

Durante le fasi del progetto sono stati effettuati incontri online con i partner stranieri, attività di presentazione degli studenti e del territorio, riflessioni su corretti stili di vita. Sono stati, inoltre, organizzati “walking days” durante le visite di istruzione, condivisi posters e quiz interattivi sulla piattaforma eTwinning.

L’intervista ai giocatori del Derthona Basket giunge al termine della strepitosa stagione della squadra ed è stata un modo per coinvolgere i giovani studenti del Liceo avvicinandoli a questa brillante realtà sportiva della loro città, motivandoli a riflettere sugli aspetti educativi dello sport ed utilizzare le loro competenze linguistiche in inglese in un’entusiasmante conversazione registrata dagli alunni-tecnici della Web Radio della Scuola.

I giocatori hanno risposto con grande disponibilità e entusiasmo a tutte le numerose domande degli studenti che sono stati molto soddisfatti ed un po’ emozionati dell’opportunità di sperimentare anche il ruolo del giornalista sportivo in un’atmosfera rilassata ed informale.

Si ringraziano pertanto non solo i giocatori per la loro professionalità e disponibilità, ma anche il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rita Marchesotti, la segreteria del Liceo Peano, e la dottoressa Abbruzzese del Derthona Basket che hanno reso possibile tale iniziativa così gradita.