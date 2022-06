Da oggi, lunedì 20 giugno, i Pass Ztl (Zona Traffico Limitato) saranno rilasciati tutti direttamente al front office del Comando di Polizia Locale in via della Provvidenza, 7. In giornata, infatti, non sarà più attivo il totem Ztl presente nel chiosco di piazza Castello.

«Purtroppo il sistema ha iniziato a dare problemi di gestione, soprattutto legati a PagoPA – ha spiegato il sindaco Federico Riboldi –, così si è deciso di abbandonarlo e di pensare già a nuovi sistemi di richiesta e rilascio dei Pass di carico e scarico, gli unici ancora emessi in piazza Castello».

Come già avviene per tutti gli altri Pass, quindi, da oggi anche quelli per il carico e scarico saranno rilasciati allo sportello della Polizia Locale dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Si ricorda che la richiesta dovrà sempre avvenire prima dell’accesso in Ztl.

Per conoscere, invece, quali Pass sono disponibili per accedere alla Zona Traffico Limitato del centro storico, la mappa e le tariffe applicate, è possibile visitare la pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/ztl.