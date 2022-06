Domenica di intenso lavoro per i Vigili del fuoco del Distaccamento di Tortona: mentre tati tortonesi partecipavano alle numerose manifestazioni che offriva questo week end nella zona, erano al mare o si riposavano facendo i fatti loro, i pompieri della città sono stati impegnati in diversi interventi, il più strano dei quali è accaduto in tarda serata a Guazzora.

I proprietari di due auto parcheggiate che secondo la prima sommaria ricostruzione erano a cena, hanno poi effettuato la terribile scoperta di vederle quasi distrutte da un incendio. E’ accaduto che una Peugeot parcheggiata, per cause ancora in corso di accertamento ha preso fuoco. Le fiamme che si sono sprigionate dal vano motore hanno raggiunto ben presto i sedili anteriori e tutto il cruscotto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco Tortonesi che le hanno spente ma la vettura è praticamente inservibile e da buttare.

Gravi anche i danni accusati dall’auto parcheggiata davanti, un Hyundai Atos: le fiamme della Peugeot hanno raggiunto le ruote posteriori e il bagagliaio.

Prima di questo intervento i pompieri di Tortona avevano spento un incendio nei pressi del Campo sportivo di Spineto Scrivia dove avevano preso fuoco 100 mq. di Sterpaglie, mentre all’ora di cena sono intervenuti nel comune di Volpedo per un soccorso persona.

E’ accaduto che i parenti di un’anziano pensionato dopo che avevano provato ripetutamente a mettersi in contatto telefonico con lui, non avendo risposta, si sono preoccupati per le sue condizioni di salute e hanno deciso di dare l’allarme chiamando il 112.

In questi casi intervengono sempre i Vigili del Fuoco perché spesso è necessario forzare ingressi per effettuare macabre scoperte o soccorrere persone cadute in casa che non riescono ad alzarsi: per fortuna stavolta non è successo nulla di tutto questo: il pensionato, semplicemente, chissà per quale motivo, aveva tolto gli apparecchi acustici e non sentiva lo squillo del telefono!