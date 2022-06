La società Gestione Acqua comunica che per procedere al collegamento della nuova condotta in Tortona in Largo Carabinieri d’Italia – Via Arzani, lunedì 13 giugno dalle ore 8.30 alle 17, sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua potabile in via Arzani, pizza Porta Ticinese e via Quinzio. Nelle stesse ore potrebbe verificarsi l’abbassamento della pressione presso le utenze del quartiere Oasi e del quartiere Paghisano sino alla località Punta di Garbagna.

