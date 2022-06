Nell’ultima seduta la Giunta Comunale di Tortona ha approvato la proposta di riorganizzazione dell’Ufficio Anagrafe, ripristinando l’accesso libero per i cittadini per autentiche di documenti, rilascio certificati e cambi di residenza. Il servizio sarà attivo dal prossimo 16 giugno (per consentire, nel frattempo, di smaltire gli appuntamenti già concordati) nelle mattine di martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30.

Resta escluso il servizio di rilascio della carta di identità elettronica per cui è obbligatoria la prenotazione online tramite il sito del Ministero dell’Interno all’indirizzo https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/

Si ricorda inoltre che è possibile scaricare direttamente dal sito web dell’ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) certificati e autocertificazioni, oltre a richiedere il cambio di residenza o segnalare dati errati, accedendo (con identità digitale SPID o CIE) all’indirizzo https://www.anagrafenazionale.interno.it/

Infine, è previsto nei prossimi giorni l’attivazione del servizio di rilascio dei certificati anagrafici anche nelle tabaccherie, non appena conclusa la procedura di sottoscrizione della convenzione con gli esercizi cittadini.