È quasi ora di fare il conto alla rovescia! Streetgames Casale Monferrato, la prima tappa ufficiale di Streetgames on tour 2022 e anche la prima assoluta tradizionale dopo i due anni di stop, alzerà il proprio sipario venerdì 10 giugno per tre giorni di sport, musica e tanto divertimento a tutti i “formati”, dai giovanissimi, ai più grandi, alle famiglie.

Lo sport di cui si potrà godere in città non è soltanto quello dedicato alle competizioni ufficiali (in palio c’è un posto per le Finals di Livorno a luglio), ma per tutti e tre i giorni ci sarà una grandissima vetrina a cielo che sarà vetrina delle società sportive locali.

Palcoscenici saranno i Giardini della difesa in piazza Castello e anche nel retro del chiosco a due passi dal Teatro Municipale, piazza Divisione Mantova, piazza Mazzini e il lungo Po/imbarcadero. Queste le associazioni protagoniste (già presenti con successo nel 2019 quando l’Amministrazione aveva organizzato la prima giornata dello sport): Asd Future Fight Team Munera, Asd scherma Casale, Centro nuoto Casale, Spartan System, arti marziali (Yudanshakai – Judo Club – Olimpia Fight – Nakaryu – StarBoxing Academy), Golf Club Monferrato, Asd artistica Casale, rugby Asd Le tre rose, Canottieri Casale (vogatori-canottaggio), Jbm settore minibasket, Junior Volley-Ardor Casale, Asd Silvana bas, Sport Club Nuova Casale, Personale Gym, Accademia dello sport – Asd Motricità Baby, Asd Arcieri, Amici del Po (attività in acqua canoa, kayak), Rainbow Team Motonautica, Step Out Dance Studio, Centro Danze, Asd Arabesque, Centro Danze, FitUp palestra fitness, Fiab bici, Free Spiriti As ginnastica ritmica, Walking football, Burraco Casale Monferrato, Tango Mio.

«Il ruolo dello sport a Casale e nel Monferrato è da sempre centrale, perché questo è un territorio che ha investito moltissimo nel benessere fisico – sottolinea l’assessore Luca Novelli – E gli Streetgames saranno proprio la vetrina dello sport. Una vetrina particolarmente importante grazie a un format che li hanno resi celebri in tutta Italia e che quest’anno abbiamo l’onore di ospitare nella tappa iniziale. Sarà una vetrina anche del variegato e ricchissimo mondo sportivo casalese, con un’edizione ampliata e migliorata della Festa dello Sport. Quindi segnatevi le date degli Streetgames a Casale Monferrato, perché dal 10 al 12 giugno ci si potrà immergere in un’avventura da non perdere!».

«Ci siamo quasi e come detto da quando abbiamo annunciato il ritorno di Streetgames in formato finalmente normale, non vediamo l’ora. Siamo i primi ad avere tantissima voglia di rivedere lo sport nelle città e soprattutto tanta gente divertirsi – dice il presidente di Streetgames Michele Belletti -, a nome mio e di tutto lo staff ringrazio fortemente l’amministrazione comunale, in modo particolare nella figura dell’assessore Luca Novelli, per aver fortemente voluto la tappa e lo staff comunale con Davide De Luca e Nicola Bettin: con il loro competente lavoro dietro le quinte, hanno giocato un ruolo fondamentale affinché la manifestazione, e non solo nella sua versione di competizioni, si potesse realizzare».