La danza nella musica classica, da Brahms a Piazzolla è il programma con cui l’Orchestra dei Ragazzi Trillargento si esibirà in concerto venerdì 1 luglio a Cervo, alle ore 21.00 in piazza San Giovanni. L’ingresso è libero e gratuito.

Dal 30 giugno al 3 luglio l’Orchestra dei Ragazzi Trillargento animerà alcuni borghi liguri, tra cui Cervo, in una piccola tournée toccherà ogni sera una cittadina diversa in un viaggio musicale alla scoperta della danza nella musica classica. L’orchestra, diretta dal M° Matteo Guerrieri, è composta da 22 ragazze e ragazzi tra 14 e 19 anni che da diversi anni partecipano al programma di formazione musicale proposto da Trillargento a Genova, ispirato all’esperienza pedagogico-musicale ideata dal M° José Antonio Abreu in Venezuela nel 1975 e conosciuta come ‘El Sistema’.

L’Orchestra dei ragazzi nel 2021 si è esibita al Teatro della Corte di Genova per la conclusione del progetto ‘MaP. Move and play’, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche per la Famiglia e al Teatro Carlo Felice in occasione della ‘VI Conferenza nazionale sulle dipendenze – Oltre le fragilità’.

Il progetto complessivo Trillargento nasce dalla convinzione che la musica d’insieme può essere strumento di crescita individuale e di coesione, sociale e relazionale: per questo deve essere un diritto garantito a tutti. L’orchestra è metafora perfetta della società: esserne parte consente di sperimentare in modo immediato e concreto cosa significhi vivere in una collettività in cui ognuno ha diritti ma anche responsabilità e in cui si gusta la gioia e la soddisfazione di concorrere ciascuno con il proprio impegno, risorse, energie e competenze al raggiungimento di un obiettivo comune più alto e foriero di soddisfazioni più grandi rispetto a uno individuale.

A partire da queste considerazioni, Trillargento dal 2012 ha avviato sul territorio genovese percorsi di educazione musicale d’insieme accessibili, con una considerazione specifica per bambini e ragazzi che vivono in situazione di disagio socioeconomico, culturale, psicologico, affettivo e scolastico e/o di disabilità.

L’intervento socio-educativo è stato attuato in questi anni con un’intensa attività di rete tra soggetti pubblici e privati tra cui: Regione Liguria, Comune di Genova, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche per la Famiglia, Fondazione Carige, Compagnia di San Paolo, Banca Intesa San Paolo, Otto per Mille Chiesa Valdese.

Nel 2021 ha ottenuto l’accreditamento KA120 Erasmus+ per la formazione degli adulti e l’accreditamento MIUR per far parte del Sistema coordinato per la promozione dei “temi della creatività” nel sistema nazionale di istruzione e formazione.

Trillargento è tra i soci fondatori di Musica e Società, sinergia di enti impegnati in progetti di educazione musicale e promozione sociale ispirati al progetto venezuelano “El Sistema” fondato da José Antonio Abreu.