La 5:30 è una importante iniziativa che si svolge in tutta Italia. Promuove un sano stile di vita attraverso il movimento, il buon cibo, la cultura e l’arte. Consiste nel percorrere camminando o correndo 5,3 km alle 5:30 del mattino.

Tutti vestiranno la nuova maglia edizione 2022 una maglia con un cuore che abbraccia le mamme e urla un universale “I LOVE YOU MUM!”. Questo è il messaggio che si vuole trasmettere.

“Il messaggio chiaro e conciso ci è stato suggerito ed espresso nell’edizione 2021 da tutti i partecipanti. Quell’amore incondizionato che da l’imprinting alla nostra esistenza e ci aiuta nei momenti difficili… ”

queste le parole degli organizzatori del Team Ufficiale della 5:30. Azalai ha risposto con entusiasmo a questo messaggio d’amore unico ed eterno! Perché la mamma è sempre la mamma e ognuno di noi ha una frase di amore per lei, la donna che ameremo per tutta la vita!

Questa volta Azalai che da sempre organizza eventi per la promozione del territorio, con la collaborazione di Arena Derthona, ha sentito l’esigenza di trasmettere un messaggio così forte e che è sicuramente comune a tutte le età.

“In piazza Malaspina a Tortona sarà presente una cartolina gigante di 3×2 metri dove sarà possibile lasciare la firma per inviare un pensiero simbolico alla propria mamma. Ci aspettiamo 1000 persone quest’anno!”.

Queste le parole del presidente Claudio Robbiano dell’associazione Azalai. La piazza e il Castello saranno piene di cuori che accompagneranno il percorso di 5,3 km ormai ben conosciuti dai tortonesi sempre più presenti a questa bellissima manifestazione

Il ricavato sarà utilizzato per migliorare la città di Tortona. L’appuntamento è l’1 luglio in Piazza Malaspina con partenza alle 5 e 30 del mattino per un percorso che attraverserà tutta tortona.

Partecipare all’evento è facilissimo: basta acquistare la maglia nei punti vendita dedicati al costo di 8 euro, puntare la sveglia la mattina all’alba, fare tante belle foto da pubblicare sulla pagina Facebook di Azalai inserendo #Iloveyoumum, divertirsi e fare un po’ di attività fisica per stare bene.

I Punti vendita:

Cantieri Sportivi Via Emilia 146, Tortona • Latteria Vigoni Via Emilia, 1 Tortona • Ottica Ottobelli Via Emilia, 40/42 Tortona • Cartoleria Graffetta Via Emilia 22, Tortona • Edicola in Piazza Duomo, Tortona L’Officina dell’Occhiale C.so Roma 86, Alessandria.