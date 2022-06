Nei giorni scorsi presso l’Area Verde Matteotti a Tortona si è svolta la 22^ edizione di Miss e Mister Oasi Piemonte ideata e diretta da Lucia Guarini della Beauty Fashion Music Tortona in collaborazione con Benedetto Gerardo del Microfono D’oro, dalla signora Cecilia del bar Victor Caffè e patrocinato dal Comune di Tortona, alla consolle Barbara Fumia, alle riprese video Fabrizio Bellinzoni.

Sono intervenuti alla manifestazione: gli allievi della compagnia teatrale di Alessandria Atto Unico, il presidente di giuria Antonio Maglione sensibilizzatore sociale,motivatore di giovani che coinvolge nelle puntate televisive su GRP TV,dove tratta nelle “riflessioni di Antonio Maglione” tematiche sociali, inviato come ospite nelle conferenze contro la violenza sulle donne con avvocati,psicologi e giudici.Ha realizzato un cortometraggio intitolato “Codice Rosso” per sensibilizzare contro la violenza in genere. Lo Storico e scrittore Stefano Conti che ha parlato del suo nuovo libro “seguimi se vuoi”,Dottore in Storia e filosofia, vincitore di un progetto di ricerca del CNR, è stato professore universitario di storia antica e ha pubblicato volumi su importanti tematiche storico archeologiche, ha ottenuto dal comune di Milano un riconoscimento per meriti culturali e divulgativi. “Seguimi se vuoi” vincitore del premio letterario Kerasion. Viviana Bazzani Regista e sceneggiatrice ,opinionista televisiva , Laura Sascau coreografa e organizzatrice di eventi, campionessa nazionale ed europea di Bowling e Regina del Ballo di Miss Oasi nel 2021. Maurizio Farina cantante, vincitore di numerosi concorsi e festival canori e vincitore del microfono d’oro Re del Ballo di Mister Oasi nel 2021.Maria Rosaria Festa Miss Over The Best of Talent 2021, premio nazionale Moda e Tv e Miss Oasi Piemonte Over Curvy Angelo Azzurro 2020,Laura Tosino Miss Oasi Piemonte 2019 , Ramona Bisio Miss Oasi Piemonte 2011 e vincitrice cosplay di vari personaggi fantasy ha interpretato Athena dei Cavalieri dello Zodiaco.

Ospiti d’onore il giovanissimo cantante Zac Efren Domingo direttamente dalla trasmissione di Michelle Hunziker All Together Now, la cantante Marzia Noviello, il trio le Gemelle Diverse con Federico, Johnny e Maurizio.

Un folto pubblico ha pplaudico con tanto entusiasmo i 30 finalisti presenti a questa edizione, per le categorie giovani teenager e miss, Benedetta Simonelli,Asia Scuro,Sara Ceccotti,Alessia Erbabona, Annaromana Casulli, Sara Rossi, Alessia Meloni,Silvia Sannino.

per le categorie over, over curvy ,overissime e superoverissime: Elena Alpa,Roberta Caraffa, Silvia Rovera, Elisa Ponzano,Chiara Filippini,Elisabetta Giordano,Vita Luka, Novella Norina Marai,Adele Liggeri,Sabina Dall’aglio,Daniela Brusasco, Maria Mucci, Paola Goffredi, Marina Rossi,Luisella Ragni,Mariangela Zonca,Rosy Pucci,Rita Leone,Silvana Germoglio, Cristina Casarano, i mister presenti Alessandro Garufi, Nicola Costantino E Renato Lolla.

La giuria ha proclamato i vincitori di questa riuscitissima serata:

Miss Oasi Senior 2022 Benedetta Simonelli di Castelnuovo Scrivia,

Miss Oasi Piemonte Teenager 2022 Asia Scuro di Viguzzolo,

Miss Oasi Piemonte 2022 Alessia Erbabona di Asti,

Miss Oasi PIemonte Curvy 2022 Silvia Sannino di Novara,

Miss Oasi Piemonte over 2022 Elena Alpa di Rivarone,

Miss Oasi Piemonte over curvy 2022 Vita Luka di Casale Monferrato,

Miss Oasi Piemonte overissima 2022 Marina Rossi di Alessandria,

Miss Oasi Piemonte overissima curvy 2022 Rita Leone,

Miss Oasi Piemonte Superoverissima curvy 2022 Silvana Germoglio di Milano,

Miss Oasi Piemonte Superoverissima 2022 Cristina Casarano di Alessandria,

Mister Oasi Piemonte 2022 Alessandro Garufi di Alessandria,

Mister Oasi Piemonte over 2022 Nicola Costantino di Novi Ligure,

MIster Oasi Piemonte overissimo 2022 Renato Lolla di Vercelli.