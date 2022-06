Se è vero che il numero 13 porta fortuna, allora il XIII Festival Internazionale di musica “Alessandria Barocca e non solo…” con i suoi 13 appuntamenti, che alimenteranno la vita culturale della provincia alessandrina tra giugno ed ottobre 2022, parte già sotto i migliori auspici.

Promossa dall’Associazione Pantheon ETS sotto la direzione artistica di Daniela Demicheli, l’iniziativa prenderà il via il prossimo 14 giugno, alle ore 21 presso l’Auditorium Michele Pittaluga del Conservatorio “A. Vivaldi”, sito nello storico Palazzo Cuttica, gioiello architettonico della nostra città, con il concerto del duo pianistico composto da Matteo Costa e dalla stessa Daniela Demicheli.

È una consuetudine che assume per me il significato di un omaggio alla nostra città – spiega la Direttrice Artistica – quella di inaugurare personalmente il Festival insieme a colleghi con cui svolgo da anni la mia attività concertistica. Nelle passate edizioni si è spesso trattato dell’Ensemble barocco L’Archicembalo, che con le sue esecuzioni “storicamente informate” è una presenza costante nel cartellone di “Alessandria Barocca e non solo…”; quest’anno invece, con “UN PIANOFORTE A TEATRO”, sarà la musica di Rossini, Milhaud e Tchaikovskj a segnare l’inizio della stagione concertistica con un omaggio all’Opera (Ouverture da Il Barbiere di Siviglia) ed al Balletto ( Le Boeuf sur le toit, e la suite da Lo Schiaccianoci) assai particolare e coinvolgente.

Oltre a quella con il ” Vivaldi” sono molte le collaborazioni che hanno portato “Alessandria Barocca e non solo…” a fare rete con enti, istituzioni, iniziative ed associazioni culturali del territorio.

Due dei concerti si svolgeranno infatti in collaborazione con il

V GamondiumMusicFestival, promosso dalla SOMS di Castellazzo Bormida, e poi, ancora, le collaborazioni con la Prefettura e la Provincia di Alessandria, con Perosi60, con l’Azienda Speciale Multiservizi “Costruire insieme”, con il Polo Culturale della Diocesi di Tortona, con le Associazioni “Paolo Perduca” ed “Antithesis”.

Di particolare importanza per questa edizione del Festival, la collaborazione, con la Fondazione CRA nell’ambito del Progetto “Il Barocco Genovese in provincia di Alessandria”, che ha portato alla formulazione di una mappa dei luoghi della nostra provincia dove è possibile ammirare pregevoli espressioni della corrente artistica che si sviluppò tra i primi decenni del ‘600 e la metà del ‘700.

Sarà l’Ensemble Barocco L‘Archicembalo, acclamato dalla critica di settore come una delle migliori formazioni strumentali presente nel panorama musicale internazionale, il protagonista di due eventi dedicati ad Antonio Vivaldi che si svolgeranno Martedì 5 Luglio, alle ore 21 presso l’Oratorio di San Giovanni Battista in Ovada ( dove è possibile ammirare la Decollazione di San Giovanni, scolpita da Anton Maria Maragliano) e Sabato 9 Luglio, alle ore 21 presso la Chiesa di San Sebastiano Martire a San Sebastiano Curone (dove si trovano i dipinti S. Sebastiano appare a S. Antonio, opera di D. Fiasella e Martirio di S. Sebastiano di G.R. Badaracco).

Il terzo degli appuntamenti i cui la musica barocca sarà inserita in contesti legati al Barocco Genovese si svolgerà Sabato 17 Settembre, alle ore 21, presso l’Oratorio della SS. Trinità in San Sebastiano Curone (dove sarà possibile ammirare una scultura lignea di Anton Maria Maragliano dedicata alla Madonna addolorata) e vedrà protagonista il noto gruppo di musica antica di Venezia “I Musici della Serenissima”.

Il Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”, che gode del Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Provincia e del Comune di Alessandria e delle Diocesi di Alessandria e Tortona, si svolge grazie al sostegno di Fondazione CRA, Fondazione CRT, Fondazione SociAl, di AMAG Spa e di alcuni sponsor privati.

Per tutti gli eventi, di cui, a seguire, è presente l’elenco completo, è consigliata la prenotazione a partire 8 giorni prima di ogni appuntamento (per il concerto inaugurale del prossimo 14 giugno, le prenotazioni si effettueranno al numero 347 0867632).

Obbligatorio indossare la mascherina FFP2 secondo la normativa vigente.

Per aggiornamenti consultare la pagina FB del Festival Internazionale Alessandria Barocca e non solo…

https://www.facebook.com/groups/116446815353031

XIII FESTIVAL INTERNAZIONALE “ALESSANDRIA BAROCCA E NON SOLO…”

Gli appuntamenti

MARTEDÌ 14 GIUGNO 2022, ORE 21:00

Alessandria – Auditorium Michele Pittaluga

In collaborazione con Conservatorio di Musica “A. Vivaldi”

“UN PIANOFORTE A TEATRO“

Matteo Costa – Daniela Demicheli PIANOFORTE A 4 MANI

VENERDÌ 17 GIUGNO 2022, ORE 21:00

Castellazzo Bormida – Chiesa di Santo Stefano

In collaborazione con V GamondiumMusicFestival

“STORIE DI TANGO DAL PORTO – Mordidas at aujourd’hui“

Trio Aelia FLAUTO, SAXOFONO, FISARMONICA

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2022, ORE 21:00

Castellazzo Bormida – Chiesa di Santo Stefano

In collaborazione con V GamondiumMusicFestival

“I GRANDI BIS“

Duo Bianchi – Demicheli VIOLINO E PIANOFORTE

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022, ore 21:00

Brignano Frascata – Chiesa di San Desiderio

In collaborazione con Perosi 60

“L‘ESPLOSIONE DELLO SPIRITO“

Ensemble cameristico Sergio Gaggia PIANO QUARTET

LUNEDÌ 4 LUGLIO 2022, ORE 21:00

Alessandria – Corte di Palazzo Ghilini

In collaborazione con Prefettura e Provincia di Alessandria

“LA TERRA VISTA DA VIVALDI“

L’Archicembalo interpreta Le Quattro Stagioni

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022, ORE 21:00

Ovada – Oratorio di San Giovanni Battista

In collaborazione con Confraternita della SS. Trinità e San Giovanni Battista

e Fondazione CRA, nell’ambito degli Itinerari Turistici del Barocco Genovese

“LA TERRA VISTA DA VIVALDI“

L’Archicembalo interpreta Le Quattro Stagioni

VENERDÌ 8 LUGLIO 2022, ORE 21:00

Alessandria – Palazzo Cuttica, Auditorium M. Pittaluga

In collaborazione con Conservatorio di Musica “A. Vivaldi”

“FRA CALLI E CANALI“

L’Archicembalo



SABATO 9 LUGLIO 2022, ORE 21:00

San Sebastiano Curone – Chiesa di San Sebastiano Martire

In collaborazione con Perosi 60 e Fondazione CRA,

nell’ambito degli Itinerari Turistici del Barocco Genovese

“I VIAGGI DELL’ARTE:

la Serenissima e la Superba tra ascolto e contemplazione”

L’Archicembalo

MARTEDÌ 30 AGOSTO 2022, ore 21:00

Spinetta Marengo – Spazio antistante il Marengo Museum

In collaborazione con ASM “Costruire Insieme”

“FLAMENCO SOTTO LE STELLE“

Angela Centola & Roberto Margaritella GUITAR DUO

SABATO 3 SETTEMBRE 2022, ORE 21:00

Tortona – Chiostro del Seminario Vescovile

In collaborazione con Associazione Paolo Perduca e Polo Culturale della Diocesi di Tortona

“…E MI SOVVIEN L‘ETERNO…”

Nicola Giribaldi PIANOFORTE

Roberto Bocchio CLARINETTO

Claudio Merlo VIOLONCELLO

SABATO 17 SETTEMBRE, ORE 21:00

San Sebastiano Curone – Oratorio della SS. Trinità

In collaborazione con Perosi 60 e Fondazione CRA,

nell’ambito degli Itinerari Turistici del Barocco Genovese

“SACRE ARMONIE“

I Musici della Serenissima

VENERDÌ 23 SETTEMBRE 2022, ORE 21:00

Acqui Terme – Sala Santa Maria

In collaborazione con Associazione Antithesis

“SEICENTO ITALIANO – Affetti & bizzarrie nel segno della Serenissima”

I Musicali Affetti

SABATO 8 OTTOBRE 2022, ORE 21:00

Alessandria – Museo Civico di Palazzo Cuttica

In collaborazione con ASM “Costruire Insieme”

“CHOPIN VS LISZT”

Simone Gragnani PIANOFORTE