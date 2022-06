La Tortonese Anna Sgheiz, consigliere provinciale della Lega ha portato all’attenzione della provincia di Alessandria, il problema dei danni causati dalla grandinata di Sabato scorso a Tortona.

Lo ha fatto con una mozione che pubblichiamo integralmente di seguito e siccome è stata presentata dai partiti della maggioranza verrà sicuramente approvata dal Consiglio provinciale.

Intervento urgente per i danni causati dalla grandinata del 28 maggio 2022.

Premesso

che nella tarda serata del 28 maggio sul territorio provinciale, in particolare nel Tortonese, si è verificato un improvviso evento atmosferico con violente grandinate che ha causato ingenti danni a proprietà pubbliche e private, in particolare alle attività di produzione agricola in genera;

che il Comune di Tortona ha segnalato alla Regione Piemonte i danni causati da tale evento imprevisto nel suo territorio e in altri Comuni della zona, chiedendo il riconoscimento dello stato di emergenza per calamità naturale;

Considerato che

la produzione agricola in generale e vitivinicola in particolare di quel territorio concorre a costituire importante motore di sviluppo economico e di promozione turistica del nostro territorio;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

IMPEGNA

il Presidente della Provincia a sollecitare un concreto intervento della Regione Piemonte al fine di tutelare le attività produttive, in particolare del settore agricolo, colpite dalla grandinata del 28 maggio;

INVITA

gli Onorevoli Parlamentari della provincia ad adoperarsi presso le competenti sedi dell’amministrazione centrale affinché venga considerata la gravità dell’evento calamitoso.