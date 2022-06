Pubblichiamo di seguito l’intervento del Sindaco di Tortona Federico Chiodi che durante l’ultima riunione del Consiglio Comunale ha illustrato al presidente e ai consiglieri la situazione relativa alla grandinata di Sabato.

Buonasera Presidente e Consiglieri,

ho ritenuto opportuno in questa sede aggiornarvi sulla situazione inerente alla violenta grandinata che ha interessato la nostra città nella serata di sabato 28 maggio arrecando numerosi danni a proprietà pubbliche e private.

Purtroppo, nonostante da qualche giorno si sapesse che era in arrivo una perturbazione, nessuno si aspettava un evento atmosferico così violento, come testimonia anche il bollettino meteo dell’Arpa che, sabato, segnalava l’allerta “verde”, cioè nessuna allerta, per il territorio tortonese….

Come dicevo poco fa i danni agli edifici pubblici sono stati numerosi, non risparmiando praticamente nessuna delle proprietà comunali, in particolare il polo culturale di via Mirabello, Biblioteca e Teatro Civico, insieme al Museo Orsi, hanno riportato i danni maggiori, ma anche gli edifici scolastici, in particolare le due sedi del Tortona B in piazzale Mossi, le ex sedi di IAL e Unitre per intenderci, con infiltrazioni allagamenti e, presso l’ex IAL, il cedimento di parti del controsoffitto. Situazione che ci ha costretto ha sospendere le lezioni in quelle sedi per due giorni, oggi e domani, per poter effettuare i necessari lavori per rendere i locali nuovamente idonei a ospitare alunni e insegnanti.

Avrete notato poi il malfunzionamento di diversi impianti semaforici, 13 per la precisione, in fase di ripristino: in questo caso il problema riguarda il reperimento dei pezzi di ricambio, trattandosi di dispositivi ormai datati e per cui era già prevista la sostituzione in futuro.

Comunque si tratta di danni che il settore Lavori Pubblici conferma saranno sistemati in questi giorni.

Tutt’altro discorso è quello che riguarda le attività produttive, in particolare del settore agricolo, duramente colpite dall’evento di sabato, provocando danni molto gravi che ci hanno indotto ad avviare fin da subito presso la Regione Piemonte e con la collaborazione della Provincia di Alessandria, la procedura di richiesta dello stato di emergenza per calamità naturale, che ci auguriamo possa venire riconosciuto, aprendo alla possibilità di aiuti economici straordinari.

Domani il Consiglio provinciale discuterà un ordine del giorno relativo ai danni a Tortona, in particolare per quanto riguarda il settore agricolo sollecitando un intervento da parte della Regione e dei parlamentari del territorio nei confronti dell’Amministrazione centrale.

Ci tengo a precisare che i suddetti Parlamentari si sono già messi a disposizione per aiutare i Comuni colpiti e voglio ringraziare in particolare il Senatore Berutti e gli Onorevoli Boldi e Fornaro.