Ci stiamo avvicinando a un’estate che speriamo sempre più in grado di restituirci abitudini che per lungo tempo non abbiamo più potuto praticare. Tra queste, per la Ludoteca “C’è sole e luna”, Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Alessandria, c’è la programmazione di “E…stateingioco”, che si articola su proposte differenziate per fasce di età, ma che si pongono, tutte quante, la finalità di far trascorrere ai bambini e alle famiglie un tempo significativo e divertente. Un tempo di vacanza, insomma.

Si inizia con il mese di giugno che propone per i bambini piccoli, fino ai 5 anni gli appuntamenti di FrescoPrimoSportcon il ‘Ludobus’ che torna al Parco Primo Sport, per scoprire il piacere di giocare insieme all’aperto, (e anche all’ombra!), tutti i mercoledì, dall’8 al 22 giugno dalle 9,30 alle 11,30, presso il Parco Primo Sport, Viale Milite Ignoto, Alessandria. Ricordiamo che il Parco rimarrà aperto (salvo maltempo) durante tutto il mese di giugno, dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9,30 alle 11,30 ed al pomeriggio, dalle 17.00 alle 19.00.

Per i bambini dai 6 agli 11 anni si rinnovano gli appuntamenti con le piscine: giovedì 9 i bambini potranno tuffarsi nella piscina di Piovera, mentre martedì 14 e martedì 21 giugno la meta saranno le piscine del Lavagello. Giovedì 23 si finirà il nostro mese di giugno insieme, con una gita allo Zoom Park di Cumiana (TO). Il trasporto è gratuito, mentre l’ingresso nelle varie piscine è a carico dei partecipanti. Per informazioni, prenotazioni e costi, ci si deve rivolgere alla Ludoteca “C’è sole e luna”, ai numeri indicati più avanti.

Nel mese di luglio tornano protagonisti i più piccoli, con il Centro Estivo per i bambini dai 3 ai 5 anni, un’occasione di crescita e conquista di autonomia per i bambini, e un sostegno alla propria azione educativa per le famiglie. Tutto attraverso la consueta e gustosa mescolanza di giochi, laboratori, esplorazioni, gite, attività motorie e spruzzi in piscina.

Le animatrici, sostenute quest’anno da un folto gruppo di Volontari del Servizio Civile Universale, accoglieranno i piccoli per quattro settimane, nel periodo compreso tra lunedì 4 e venerdì 29 luglio. Il “campo base” sarà la Ludoteca di Via Verona 103, ma ogni settimana si farà una piccola scorribanda in qualche luogo della città per giocare all’aperto, e ogni martedì e giovedì si rimarrà tutto il giorno insieme per divertirsi in piscina o spingersi ancora più in là, alla scoperta degli animali della fattoria o esotici.

Anche quest’anno si riproporrà la possibilità di iscrizioni modulabili, per l’intera settimana, o per alcuni giorni, e sarà possibile decidere se consumare il pranzo insieme o meno. Sarà inoltre possibile decidere a quante settimane iscriversi.

Per informazioni su attività e costi, ci si può rivolgere alla Ludoteca C’è Sole e Luna, sia attraverso i numeri telefonici0131 227216 e 348 5735800 (anche whatsapp) che attraverso l’indirizzo email: ludoteca@comune.alessandria.it

Per le iscrizioni si dovrà contattare l’Ufficio Minori Via Gagliaudo 2, Alessandria 0131.515776 – elisabetta.benzi@comune.alessandria.it, giovani.minori@coimune.alessandria.it , a partire da venerdì 27 maggio 2022, per ottenere la modulistica, che verrà a breve anche inserita sul sito del Comune.

Grande novità del 2022 è “E…stateingioco Teen Edition”. Grazie al Progetto Explora, presso i Giardini Pittaluga verranno proposti 2 cicli di laboratori, uno di tipo teatrale e l’altro sportivo, rivolti ai ragazzi da 11 a 14 anni. Nella splendida cornice del Parco, per 6 pomeriggi, di martedì, dal 21 giugno al 26 luglio Pierpaolo Casanova, animatore teatrale, proporrà “Il Viaggio dell’Eroe”, laboratorio teatrale che prevede giochi espressivi, di movimento, sulla voce, di gruppo e individuali; per 6 pomeriggi, di giovedì, dal 23 giugno al 28 luglio Andrea Bruni, Dott. Magistrale in Scienze Motorie, coinvolgerà i ragazzi in attività sportive ideate per garantire ai partecipanti la possibilità di sperimentare esercizi di motricità alimentando l’interesse per il gioco e il divertimento di gruppo.

Per informazioni e iscrizioni l’Ufficio Minori Via Gagliaudo 2, Alessandria 0131.515776 – elisabetta.benzi@comune.alessandria.it, giovani.minori@coimune.alessandria.it, a partire da venerdì 27 maggio 2022.