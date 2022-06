Dopo due anni di pausa dovuti alla pandemia, è tornata a Gremiasco la tradizionale Sagra del raviolo ed è stata un successo: clima perfetto, voglia di spensieratezza dopo mesi difficili e la tradizione di una festa che dura da ben 34 anni, hanno attirato centinaia di persone che hanno letteralmente invaso il centro sportivo comunale per gustare i prelibati agnolotti, il salame nobile, la grigliata e gli ottimi vini locali. Il tutto allietato dalla musica anni ’60 delle band che si sono alternate nelle tre serate.

Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita della manifestazione ed in particolare il mitico Guido che più di 30 anni fa ne è stato l’ ideatore e che ancora oggi è parte attiva dello staff, e gli amici della Pro loco di Momperone.

Dandovi appuntamento con la sagra del prossimo anno, i ragazzi del circolo vi aspettano per le altre manifestazioni estive.

Lorenza Cavanna