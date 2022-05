Quarta di copertina, la rassegna letteraria organizzata dall’Assessorato alla Cultura per far conoscere e scoprire scrittori e libri del panorama locale, regionale e nazionale, tornerà venerdì 27 maggio per un nuovo, imperdibile, appuntamento.

Dalle ore 17,00 il Salone Vitoli del Museo Civico (via Cavour, 5) ospiterà Sergio Favretto, autore di Quando l’arte incontra il diritto (Giappichelli Ed.), che dialogherà con il giornalista Carlo Cerrato.

L’opera ricorda come «La storia di un Paese e di una collettività è segnata da sempre dall’arte. Il diritto, con le sue differenti formule, promuove e tutela l’autentica produzione artistica. Dalla Costituzione italiana ai Trattati e direttive europei, dalla norma penale alle norme civilistiche e amministrative, fino alla Carta della Cultura del G20 del 2021, giungono forti richiami alla libertà e autenticità dell’arte. Il volume offre un’antologia aggiornatissima di vicende anomali e patologiche del mercato dell’arte, come pure una sequenza di fatti esemplari di sua valorizzazione», come si legge nella prefazione di Luciano Canfora.

Sergio Favretto, avvocato, già giudice onorario penale al Tribunale di Torino, è autore di saggi di diritto amministrativo e penale come: con Daniele Ciravegna e Mario Matto del volume I nuovi Centri per l’Impiego fra sviluppo locale e occupazione edito dalla Franco Angeli, 2000; del volume Il diritto a braccetto con l’arte, edito da Falsopiano Edizioni, 2007; è autore della voce Attività investigativa del difensore in Commentario Sistematico al Codice di Procedura Penale edito da Celt-Casa Editrice la Tribuna nel 2010, aggiornato nel 2016; de Il papiro di Artemidoro. Verità e trasparenza nel mercato dei beni culturali e delle opere d’arte pubblicato da Altalex a dicembre 2019 e da Edizioni Linelab a febbraio 2020. Ha pubblicato varie ricerche storiche sulla Resistenza, sul ruolo delle Missioni Alleate nella Liberazione, sul sacrificio degli ebrei e sulla partecipazione del mondo cattolico all’antifascismo, sulla figura di Beppe Fenoglio partigiano e scrittore.

Quarta di copertina si concluderà giovedì 9 giugno alle ore 18,00 in Biblioteca Civica con Renato Bianco, che parlerà del suo ultimo romanzo Le indagini di Assenzio, maresciallo di Stresa, Macchione Ed., con Gigliola Fracchia.

