Attive da oggi le nuove telecamere di sorveglianza nell’area del Marabutto e del sagrato della Chiesetta di Sant’Ampelio, a Bordighera; poche settimane fa un impianto analogo è stato installato per la salvaguardia nella fontana “Coda di Capodoglio”, nella zona del Bel Sit.

“Dal 2018 ad oggi abbiamo stanziato circa 190.000 euro per sistemi di videosorveglianza, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e garantire tutela contro atti di vandalismo ed inciviltà: un investimento necessario in chiave preventiva ma che si è rivelato fondamentale per coadiuvare le indagini delle forze dell’ordine in occasione di alcuni deplorevoli episodi.” commenta il Sindaco Ingenito. “A breve saranno poste sotto sorveglianza anche le aree di raccolta rifiuti per contrastare i casi di abbandono fuori contenitori e conferimento non corretto.”​