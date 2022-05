Forse non tutti sanno che sotto la via Emilia, la strada principale e più importante di Tortona, passano linee elettriche da 15 mila volts. Totalmente sicure ovviamente, ma quando vengono effettuati dei lavori, se non completamente a regola d’arte, questi possono provocare spostamenti e causare un potenziale pericolo.

Potrebbe essere stata questa una delle cause che ha provocato un vero e proprio corto circuito che a sua volta ha fatto letteralmente saltare in aria, sollevandolo da terra, un tombino del peso di oltre cento Kg in via Emilia nord.

E’ accaduto verso le 19 di ieri pomeriggio, lunedì 16 maggio, in mezzo all’incrocio tra via Emilia e via Fratelli Pepe, dove si trova anche un semaforo e l’area archeologica.

Parliamo di uno dei nodi stradali molto percorsi e solo per miracolo, il pesante tombino non si è sollevato da terra nel momento in cui transivano auto o pedoni, e solo per miracolo non è finito addosso a qualcuno o a qualche mezzo provocando chissà quali danni, se non il decesso di qualche persona.

Il tombino, invece e per fortuna si è sollevato in aria proprio nel preciso istante in cui non transitava nessuno.

Un piccolo boato che ha scosso la zona ma se non ha causato danni a persone o automezzi li ha creati ai numerosi abitanti della zona che sono rimasti senza energia elettrica per diverso tempo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno messo in sicurezza la zona e chiamato immediatamente i tecnici dell’Enel che si sono attivati per rispristinare il guasto e ridare l’energia elettrica agli edifici circostanti.

