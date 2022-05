Questo, il titolo dell’incontro organizzato giovedì scorso, presso la sala polifunzionale pontecuronese, dall’Associazione “Strada Facendo APS” e dalla Biblioteca “Sandro Castelli”.

Dopo la presentazione del programma dell’Associazione da parte della presidente Claudia Fiaccone e l’introduzione del presidente della Biblioteca Piero Gazzaniga, che ha presentato le prossime iniziative culturali della biblioteca stessa, è stata la volta dei relatori Rino Feltri e Costantino Girardengo.

Per la serie “Appunti di viaggio”, i due esperti camminatori hanno raccontato e spiegato tecnicamente il loro percorso del tratto Lucca-Siena di un cammino famoso, quello della via Francigena, ad un pubblico costituito quasi interamente da appassionati di trekking, molto interessati a cogliere suggerimenti, ragguagli e anche particolari significativi di questo tratto di fuoristrada davvero unico per panorami, paesaggi, memorie storiche e bellezze artistiche.

Poi la spiritualità del cammino, quella, si sa, è individuale. I due medici, amici da sempre, hanno arricchito la loro presentazione con ricordi personali e spiritosi.

Marialuisa Ricotti