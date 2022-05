Direttore ribuongiorno,

Leggevo oggi su un giornale forse il piu’ letto in Italia una disamina sui tempi di attesa. Riporto sotto la conclusione di chi ha scritto l’articolo. nella sanita’ italiana.

“””””E così alla fine vengono prodotte montagne di carta per dimostrare che tutto va bene, mentre sono montagne di dati che non servono a nulla. E se mancano le informazioni complete e veritiere sulle performance del sistema sanitario, diventa impossibile capire dove bisogna intervenire.””””””



Letto l’articolo direi che e’ un pesante atto di accusa nei confronti di tutti gli attori: ministero, ministro, regioni ecc…….

Io aggiungerei con profondo senso di vergogna che in Italia se non puoi permetterti di pagare tutto e subito potresti anche morire in attesa che il SSN ti garantisca cio’ di cui hai diritto.

Cordiali saluti.

Lettera Firmata