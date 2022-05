Era diretta probabilmente a casa, ma non si è accorta della presenza di un cantiere sull’asfalto ed è andata a finirci dentro, forse a causa di una distrazione o di un lieve malore.

Queste le probabili cause di un incidente stradale che si è verificato ieri sera, giovedì 19 maggio, sull’Autostrada Torino – Piacenza all’altezza del Comune di Pontecurone, in direzione Voghera.

Protagonista dello schianto una pensionata di quasi 73 anni, residente a Voghera che si trovava alla guida di una Ford Fusion, diretta appunto a casa, quando, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo dell’auto in prossimità di un cantiere. La donna si è accorta solo all’ultimo momento dei cartelli stradali, ha frenato all’improvviso e la macchina ha sbandato per poi andarsi a schiantare contro il cantiere.

Sul posto intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno estratto la donna dall’abitacolo e l’hanno poi consegnata ai soccorritori del 118. La pensionata è stata trasportata all’ospedale di Voghera con diverse feriti e possibili fratture ma non è in pericolo di vita.