Grazie alla collaborazione tra AVSI, Centro culturale Alberto Gai, Caritas e al patrocinio del Comune di Casale Monferrato, sabato 21 maggio alle 21.00 il teatro Municipale ospiterà un concerto dal titolo #HelpUkraine, come la campagna lanciata da AVSI in aiuto alla popolazione che sta soffrendo da mesi a causa del conflitto con la Russia. Protagonista dell’evento musicale sarà la cantante ucraina Aleksandra Syrkasheva, accompagnata dal pianista Federico Guido e – per l’occasione – da due musicisti casalesi d’eccellenza come il batterista Riccardo Marchese e il bassista Fabrizio Baracco, a formare un quartetto in stile jazz.

Nel corso della serata, Rosalba Armando – che ha lavorato per AVSI in Russia e in Ucraina per oltre vent’anni – porterà la sua testimonianza, così come la Caritas diocesana avrà modo di raccontare quanto si sta facendo sul nostro territorio a favore della popolazione ucraina. L’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato andrà devoluto alle attività che AVSI sta svolgendo in Ucraina e nei territori di confine affiancando le Caritas locali (www.avsi.org) e alle necessità della Caritas Casale impegnata nel sostegno dei profughi giunti in Monferrato.

Gli organizzatori si augurano che la serata sia un momento di condivisione stringente e sentita con chi sta subendo le violenze e le conseguenze della guerra e anche un’occasione di accoglienza per le famiglie ucraine ospitate in zona. Si ringraziano inoltre i numerosi sponsor che, rispondendo con prontezza e in modo commovente, hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.