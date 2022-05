Si intitola “Informazione?” ed è un libro-verità che svela i “segreti” del giornalismo e il modo di fare informazione oggi.

Quanta verità c’è in quello che leggete sui giornali? E in quello che vedete in televisione?

Come fanno i giornali a procurarsi le notizie? Perché i nomi, a volte, non vengono divulgati?

Chi “muove i fili” dell’Informazione? Ma esiste davvero la libertà di stampa?

E quanto sono liberi di scrivere i giornalisti?

E’ davvero grande il potere di un giornalista?

E i Social? Quanto influiscono nella società moderna? E quanto materiale prendono i giornali dai Social?

A queste, e a tante altre domande, dà una risposta il giornalista Angelo Bottiroli, direttoire di Oggi Cronaca che scrive articoli da oltre 45 anni, fra cui oltre 20 per il Gruppo Espresso, dove è stato prezioso collaboratore da Maggio 1995 fino a dicembre 2015.

Lo farà sabato 21 maggio alle 18 a Pontecurone nei giardini del Municipio durante la presentazione del suo ultimo libro “Informazione?”

Bottiroli spiegherà il funzionamento di un’informazione che con l’avvento dei mass media online, è diventata sempre più frenetica e racconta il “dietro le quinte” cioé come i giornalisti raccolgono le notizie e come certi mezzi d’informazione, spesso, si copino l’un l’altro anche senza verificare la fonte.

Un libro-verità, appunto, che spiega tante cose che i lettori non sanno e cosa c’è (o cosa può esserci) dietro una semplice notizia letta su un giornale, su internet o vista in TV.

Durante la manifestazione verrà anche annunciata e brevemente illustrata la prima Guida storico-turistica di Tortona che Bottiroli ha realizzato insieme ad una decina di Tortonesi, ormai pronta che sarà in libreria fra poche settimane.

Un progetto unico mai realizzato prima d’ora per lo sviluppo turistico di tutta la zona.