Per la prima volta, presso la prestigiosa Villa Nobel di Sanremo, Sabato 21 alle ore 18, si terrà un pomeriggio culturale all’insegna del “Grand Tour”. Si tratta di un entusiasmante viaggio condotto da Fabrizio Nevola, appassionato collezionista e studioso di tale fenomeno, aperto a chi vorrà prenderne parte.

“Il Grand Tour – ha affermato Nevola – era il ‘must’ per i rampolli bene del Nord Europa nel XVIII e XIX secolo, era infatti un obbligo per completare l’educazione con viaggi che duravano da pochi mesi a molti anni. L’Italia grazie alle sue ricchezze e preziosità storiche, artistiche e naturalistiche, era la più potente catalizzatrice per i Grand Tourists, vale proprio la pena essere a Villa Nobel per l’occasione”.

Possibilità dunque per curiosi e appassionati di vivere e “rivivere” a partire dalle 18, in una splendida location, un affascinante viaggio tra immagini, storie e miti d’altri tempi. Ad introdurre ci sarà Gianmaria Leto, per info e prenotazioni è possibile contattare il 388.8895908.

