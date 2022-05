Proseguono gli appuntamenti organizzati dal Rotary Club Imperia. Sabato 21 maggio alle 18, nella sala conferenze del Museo dell’Olivo Carlo Carli, si terrà l’incontro con il professor Alberto Mantovani, medico, professore emerito presso l’Humanitas University e direttore scientifico del IRCCS Istituto clinico Humanitas, sul tema “L’immunità una sfida dal cancro al Covid 19”.

Alberto Mantovani è uno dei più influenti scienziati italiani nel campo dell’immunologia ed è spesso ospite delle più seguite trasmissioni televisive sulle reti nazionali.

L’incontro è aperto al pubblico e avverrà subito dopo l’inaugurazione della mostra “Io qui sottoscritto”, dedicata ai testamenti dei grandi italiani, in programma sempre sabato 21 maggio, alle 16,30 nell’Oratorio di Santa Caterina, in via San Maurizio.

Sottolinea il presidente del Rotary Club Imperia, Notaio Franco Amadeo: “Prosegue la nostra rassegna, aperta non soltanto ai soci, ma a tutti gli imperiesi, che vede ospiti importanti esponenti del mondo della cultura, della medicina, della scienza e dell’economia cui si aggiunge la mostra, che collegheremo alla Fiera del Libro di Imperia, sui testamenti dei grandi personaggi italiani, in collaborazione con il Consiglio nazionale del Notariato”.