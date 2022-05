Era il 2018 quando il Windfestival, evento dedicato agli action sport che si svolge ogni settembre a Diano Marina (Imperia), organizzava con il supporto di Action4Amputees la prima gara al mondo di windsurf per atleti amputati e disabili. Ora la volontà di unire questi sportivi ha permesso di realizzare il primo campionato italiano a tappe aperto a ogni tipo di disabilità. Il progetto è nato da un gruppo di atleti provenienti da tutta Italia che si sono confrontati in acqua lo scorso anno proprio al Windfestival e hanno deciso, insieme a Valter Scotto, patron della manifestazione dianese e pluricampione di windsurf, di accettare questa sfida spinti dal vento di una passione condivisa.

Sarà il Tutun Club di San Vincenzo (Livorno) a ospitare il debutto del Windsurf Adaptive Challenge: da sabato 4 a domenica 5 giugno gli atleti regateranno con attrezzature monotipo, quindi uguali per tutti, classificandosi in base alla somma del miglior tempo ottenuto nelle diverse regate. In questa prima tappa i partecipanti si affronteranno con una serie di regate “a bastone” su un percorso rettilineo andata e ritorno caratterizzato da una strambata attorno a una boa sonora, necessaria per segnalare la direzione agli atleti non vedenti supportati da una guida “co-pilota” che gli darà la direzione da terra. L’evento ha il patrocinio della FIV (Federazione Italiana Vela) e del Comune di San Vincenzo che ha ottenuto la Bandiera Lilla, progetto nato nel 2012 che premia e supporta quei comuni che prestano particolare attenzione all’ospitalità dei disabili. La prima serie di regate si svolgerà al Tutun Club di San Vincenzo con la convocazione dello skipper meeting alle ore 10.00 di sabato 4 giugno.

Le tappe successive, secondo il calendario provvisorio, sono:

Lago di Vico (Viterbo) – Vela Club Vico 2-3 luglio 2022

Porto Corsini (Ravenna) – Adriatico Wind Club 3-4 settembre 2022

Diano Marina (Imperia) – Windfestival dal 29 settembre al 2 ottobre

La preparazione gratuita al campionato per gli atleti disabili, oltre ai club/eventi summenzionati, sarà possibile anche al 2 Sides Watersports Center Porto Pollo (Sassari) di Francesco Favettini.

Website: WindsurfAdaptiveChallengeIn allegato il comunicato stampa completo e cinque immagini di libero utilizzo.

Link video 3 minuti: https://we.tl/t-mi9y1R9jpW