Ultimo weekend, quello dal 20 al 22 maggio, dalle ore 15:30 alle 19:00, per visitare l’esposizione “A metà strada tra sogno e realtà”, presso il Ridotto del Teatro Civico di Tortona, in via Ammiraglio Mirabello n.3, con opere di Angelo Balduzzi e Fabrizio Falchetto.

Nel secondo fine settimana di apertura si è tenuto un happening teatrale scritto dal tortonese Davide Novello e incentrato sul tema dell’incontro.

Durante la lettura interpretativa del testo in rima, alla presenza di un pubblico divertito e incuriosito, l’autore e l’attore Davide Laiacona hanno fatto dialogare i protagonisti delle opere di Falchetto e Balduzzi, rispettivamente l’Omino di carta e l’Omino di terracotta.

Sabato 21 maggio alle 17:30 è in programma il terzo evento collaterale previsto dall’originale progetto curato da Giovanna Franzin. Si potranno infatti ascoltare dei delicati e suggestivi brani per pianoforte composti ed eseguiti dal M° Luca Balduzzi, sullo sfondo delle opere dell’artista Angelo Balduzzi con cui intrattengono una perfetta sintonia emotiva. Inoltre, sabato e domenica sarà possibile incontrare in mostra entrambi gli artisti, per chi avesse il piacere di conoscerli.

Per info: 339.45.64.676