Il 17 maggio, presso la Sala convegni della Fondazione CR di Tortona, è stato organizzato dall’Istituto Marconi l’evento Digital Healthcare, volto ad accendere l’attenzione del pubblico verso un settore in piena espansione: quello della tecnologia elettronica applicata in campo medico. Moderatore dell’evento il DS, Prof. Guido Rosso, organizzatore il Prof. Antonio Vulcano, gli esperti Dott.ssa Antonella Redaelli e gli Ingg. Luisa Fracassini e Marco Marchesi della STMicroelectronics, partner dell’iniziativa. L’azienda è leader nel settore dell’elettronica e dell’informatica, produce e fornisce componentistica integrata per tantissime aziende, più di 200.000, tra le più famose troviamo Apple, Bosch, Hp e Tesla.

Per rendere l’idea dell’impatto che tali tipi di prodotti hanno sulla nostra quotidianità, basti pensare che dal cellulare, al PC, al tablet, agli orologi digitali, alla quasi totalità degli elettrodomestici che utilizziamo in casa, alle automobili di nuova generazione, tutto necessita di tale componentistica. I campi di applicazione sono davvero potenzialmente infiniti e vanno anche a rivoluzionare il settore sanitario e medico.

Gli interventi degli esperti si sono articolati sulla tecnologia applicata alla medicina e alla diagnostica medica, e auto diagnostica, facendo esempi molto concreti. facendo emergere quanto sia importante agire sulla formazione di figure professionali che sappiano utilizzare tali strumentazioni ma anche che sappiano implementarle con creatività e capacità di cogliere le necessità. Dunque, formazione e innovazione devono essere, in questi settori, interconnesse. L’azienda STMicroelectronics collabora con piccole start up e ne permette la creazione di nuove utilizzando bandi di concorso e crowdfunding (viene analizzato il progetto, se si ritiene realizzabile i finanziamenti vengono ricercati attraverso la rete), permettendo agli studenti più meritevoli di accedere a progetti e programmi finalizzati alla crescita culturale e professionale.

Come studenti del triennio del Corso di Informatica e Telecomunicazioni, soprattutto dopo un evento formativo così interessante, abbiamo colto che l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie si evolvono molto velocemente e l’aggiornamento deve essere continuo perché gli orizzonti di applicazione sono davvero infiniti. Gli argomenti della discussione finale ci hanno aperto gli occhi sulle tante possibilità di crescita e d’inserimento in progetti futuri finanziati dall’azienda stessa per la realizzazione di idee innovative e futuribili.

Mattias Hasa, 3BE Informatica e telecomunicazioni