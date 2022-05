L’edizione 2022 di AssaggiaTortona si svilupperà attraverso un percorso del gusto lungo la via Emilia che, come nell’edizione 2019, accanto al tradizionale assaggio e vendita dei prodotti del territorio, offrirà agli avventori la possibilità di degustare, lungo i portici del centro, attrezzati per l’occasione con tavoli e panche, piatti realizzati dai ristoratori del territorio con prodotti tipici.

AssaggiaTortona quest’anno si presenta in “green”, termine usato per fare riferimento ai temi legati alla salvaguardia dell’ambiente naturale e ai principi della sostenibilità ambientale. Sostenibilità che inizia dalle cose più semplici, come utilizzare materiali naturali ed ecocompatibili, promuovere la raccolta differenziata, incentivare comportamenti corretti nelle persone, riusare e riciclare.

AssaggiaTortona 2022 inizia da queste piccole cose, vuole partire da un seme con la speranza che cresca, dando frutti che andranno a beneficio di tutti e del pianeta.

L’edizione di quest’anno, inoltre, ospiterà i Comuni di Novi Ligure e Gavi, partner nell’accordo di collaborazione nell’attività di promozione siglato quest’anno. La contiguità e l’omogeneità territoriale, unita alla condivisione di intenti e obiettivi, è il cardine dell’accordo. Nel 2022, anno zero di questa collaborazione, è prevista la presenza reciproca e vicendevole negli eventi di promozione di ciascun comune.

Le tradizionali “casette”, circa 50, saranno posizionate, come di consueto, lungo la via Emilia, da piazza Duomo a largo Borgarelli, e saranno in prevalenza a gruppi di tre, in modo da poter ospitare un ristoratore, un vignaiolo o un birrificio ed un produttore, che interagiranno fra loro e con gli ospiti. Il piatto preparato da ciascun ristoratore infatti avrà come protagonista il prodotto esposto dal produttore e sarà abbinato al vino o alla birra del vignaiolo o birrificio che compone il trio.

La manifestazione verrà inaugurata venerdì 27 maggio alle 17.00 e proseguirà con l’apertura degli stand e la possibilità di cenare sino alle 23.00. Sabato 28 e domenica 29 dalle 10.00 sarà possibile visitare gli stand, assaggiare ed acquistare i prodotti in esposizione.

Piazza Malaspina e via Carducci saranno i punti dedicati alla musica e all’intrattenimento: in piazza Malaspina alle ore 21 si potranno ascoltare i “Mandolin’ Brothers” venerdì 27 e i “Big Cake” sabato 28; in via Carducci si esibiranno, a partire dalle ore 17, sabato 28 il “The Open Trio” e domenica 29 i “Travelin’s Men”.

I visitatori troveranno due punti cassa-informazioni dislocati lungo il percorso, presso i quali sarà possibile l’acquisto del calice di vetro con tasca per l’assaggio dei vini ed il ritiro di mappe che consentiranno di orientarsi lungo il percorso del gusto, individuando la posizione di tutti gli stand e i piatti proposti.

Si sentono già i profumi delle fragole e delle pesche, i sapori dei formaggi e dei salumi, il tintinnio dei bicchieri. … tutti protagonisti del gusto, per un evento senza precedenti!